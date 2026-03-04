В Израиле увеличилось количество погибших из-за ударов Ирана
ABC: При ударах Ирана по Израилю погибли десять человек, еще 360 получили ранения
В результате ударов Ирана по Израилю погибли десять человек, ещё свыше 300 получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на израильских чиновников.
Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль атаковали объекты на территории Ирана. Военно-политическое противостояние Тегерана и Тель-Авива, десятилетиями тлевшее в тени прокси-войн, теперь вышло на новый уровень — с ударами по столицам, ликвидацией высшего руководства и атаками по военным базам за пределами двух стран. Уже который день подряд в Абу-Даби и Дубае раздаются громкие взрывы.
«Десять человек погибли и около 360 получили ранения в Израиле в результате ответных ударов Ирана», — оценили возросшее число пострадавших в материале ABC.Ранее политолог и член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Иран выстоял в конфликте с Израилем и США и сохранился как государство в регионе.