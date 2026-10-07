Воспитателя заподозрили в истязании детей в детском лагере
В Самарской области задержали 20-летнего воспитателя, подозреваемого в истязании несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Дружные ребята» в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из лагеря, на котором мужчина поочередно наносит удары тапком и рукой двум детям. По данным из публикации, несовершеннолетние являются братьями и имеют расстройство аутистического спектра.
После появления видеозаписи следователи возбудили уголовное дело. Установили, что подозреваемый неоднократно применял физическую силу в отношении воспитанников учреждения.
Мужчине вменяют статьи о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклад о ходе расследования дела. В администрации Сызрани сообщили, что ситуация в лагере находится на контроле городских властей. Трудовой договор с воспитателем расторгнут.
Читайте также: