Воспитателя заподозрили в истязании детей в детском лагере

07 октября 2026, 20:36

В Самарской области воспитателя подозревают в истязании детей в детском лагере

Фото: istockphoto/Rawf8

В Самарской области задержали 20-летнего воспитателя, подозреваемого в истязании несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Дружные ребята» в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.