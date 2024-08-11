Двое мужчин в Новой Москве открыли огонь, чтобы вернуть военного на службу

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В Новой Москве двое мужчин открыли стрельбу во дворе жилого дома, чтобы вернуть в воинскую часть контрактника, который отсутствовал на службе. Об этом «Газете.Ru» сообщил участник инцидента.
По его словам, он и военный шли от дома до магазина. Как вдруг на повороте сзади них двое сотрудников военкомата два раза выстрелили в асфальт.
Участник инцидента добавил, что военнослужащего при задержании снимали на телефон, после чего забрали в часть. Мужчину же отпустили, поскольку он не относится к этому делу.
Ранее сообщалось, что жителя Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Их прислали из воинской части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, так как сопротивления и не было», — пишет «Газета.Ru».
Участник инцидента добавил, что военнослужащего при задержании снимали на телефон, после чего забрали в часть. Мужчину же отпустили, поскольку он не относится к этому делу.
Ранее сообщалось, что жителя Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы за расстрел военкома из обреза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова