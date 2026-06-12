Возглавляемая украинцем группировка мошенников подделывала лекарства

12 июня 2026, 15:17

Возглавляемую украинцем группировку мошенников задержали в Венгрии

Фото: istockphoto/AlexRaths

Венгерская полиция задержала преступную группу из пяти человек под руководством 59-летнего гражданина Украины, который на протяжении как минимум пяти лет занимался нелегальной продажей лекарств, включая средства для повышения потенции. Об этом пишет РИА Новости.