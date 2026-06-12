Возглавляемая украинцем группировка мошенников подделывала лекарства
Венгерская полиция задержала преступную группу из пяти человек под руководством 59-летнего гражданина Украины, который на протяжении как минимум пяти лет занимался нелегальной продажей лекарств, включая средства для повышения потенции. Об этом пишет РИА Новости.
Участники организации действовали через интернет-площадки, отправляя поддельную продукцию по всей Европе без лицензий и проверок, а для конспирации использовали почтовое отделение в Словакии. Ежегодный доход группировки превышал три миллиона долларов.
При задержании, проведенном сотрудниками Антитеррористического центра и отдела по борьбе с наркопреступностью, конфисковали предметы роскоши и люксовые автомобили (Rolls-Royce, Porsche, Ferrari), а также гидроцикл, яхту и дорогие часы — общей стоимостью 2,7 миллиона долларов.
В составе группы — трое венгров и двое украинцев (включая главаря). Четверым предъявили обвинения в подделке лекарств, пятому — в незаконном обороте запрещённых препаратов. По решению суда четверых арестовали, в отношении пятого избрали меру пресечения в виде надзора.
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