Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео

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Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения БПЛА попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Сбитый украинский дрон упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На месте происшествия наблюдается факельное горение.
Согласно информации источника, пожару присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Информацию подтвердили в Минобороны России.
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Согласно информации источника, пожару присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Информацию подтвердили в Минобороны России.
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Екатерина Коршунова