«Вслед за котом»: На Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой

06 октября 2025, 18:25

В Киеве сотрудники ТЦК забрали мужчину с собакой во время прогулки

Фото: Istock/Vlad Yushinov

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования призвали мужчину, который в этот момент выгуливал собаку. Подробности сообщают украинские СМИ.