«Вслед за котом»: На Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой
В Киеве сотрудники территориального центра комплектования призвали мужчину, который в этот момент выгуливал собаку. Подробности сообщают украинские СМИ.
Трое человек в гражданской одежде силой начали запихивать мужчину в микроавтобус. Собака в это время громко лаяла и мешала процессу. Поскольку животное не прекращало лаять, сотрудники ТЦК приняли решение доставить пса вместе с хозяином в военкомат.
Мужчина активно звал на помощь. Единственная женщина, которая оказалась рядом, снимала происходящее на видео, но не вмешалась в ситуацию. Местные СМИ характеризуют эти действия как часть силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК насильно забрали кота у пожилой украинки.
