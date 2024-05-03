Возлагавшего цветы к снесённому памятнику «Алёша» в Латвии могут посадить

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В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику, пишет РИА Новости.
Изначально дело было квалифицировано административным правонарушением, но после «допроса и выяснения мотивов» оно стало уголовным. Речь идёт о мужчине, который три раза в месяц приносил цветы на место снесенного памятника советским воинам в городе Резекне.
Как говорится на сайте полиции, с 15 марта по 14 апреля ведомство зафиксировало три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого «Алеши».
Мужчину обвиняют в «оправдании военных преступлений». По статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа.
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Как говорится на сайте полиции, с 15 марта по 14 апреля ведомство зафиксировало три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, так называемого «Алеши».
Мужчину обвиняют в «оправдании военных преступлений». По статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа.
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Алёна Самарева