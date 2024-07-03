Возможной причиной смерти крановщика в Москве были наркотики

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Причиной смерти крановщика в кабине на стройке жилищного комплекса в Москве могла стать передозировка наркотиками. Об этом пишет Baza в Telegram.
По информации источника, на теле 44-летнего мужчины были обнаружены следы от инъекций. В кабине погибшего найдены шприцы и баночка с веществом неизвестного содержания.
О смерти мужчины стало известно из сообщения его коллеги, решившего подняться в кабину. Тело лежало на высоте 32 этажей, сам кран был нагрет из-за жары, что усложняло работу спасателей. Предварительной причиной смерти медики считают остановку сердца.
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