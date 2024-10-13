Возросло количество пострадавших на съемках фильма в Ленобласти

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Количество пострадавших на съемках фильма в Ленинградской области возросло до 15 человек. Деревянная платформа обрушилась 13 октября во время работы над кинолентой. Пострадавших доставили в больницу.
По словам источника, декорации не выдержали веса массовки, сообщает ТАСС. Все пострадавшие получили легкие травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Инцидент произошел в Толмачевском городском поселении Лужского района.
По данным региональных СМИ, упавшая декорация использовалась для платформы, где актеры массовки ожидали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер картины Карен Геворкян. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.
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Лия Мурадьян