Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели

Фото: iStock/peterscode

Пассажирка поезда Волгоград-Москва скончалась после двух недель комы. Об этом пишут новостные Telegram-каналы.



Россиянка потеряла сознание в поезде по возвращении домой. Пассажиры немедленно вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не распознали инсульт.

В результате женщина впала в кому. По прибытии в Москву ее госпитализировали. Врачи более двух недель боролись за жизнь россиянки, но, несмотря на все усилия, она скончалась, не приходя в сознание.

Екатерина Коршунова

