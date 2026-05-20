«Впервые в жизни»: пенсионер сфотографировался на туше мертвого кита

Merkur: пенсионер сфотографировался на туше мертвого кита в Дании

В Дании у побережья пенсионер забрался на тушу мертвого горбатого кита, несмотря на предупреждения об опасности. Об этом сообщает Merkur.





Пожилой мужчина позировал на разлагающемся животном, в то время как другой человек, стоя в воде, фотографировал его. Отмечается, что некоторые очевидцы тоже делали снимки рядом с китом, но на само тело не залезали.





«Впервые в жизни мне выпала возможность забраться на кита. Это мертвое животное. Священное ли оно? Нет!» — заявил непосредственный участник событий.