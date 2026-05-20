«Впервые в жизни»: пенсионер сфотографировался на туше мертвого кита
В Дании у побережья пенсионер забрался на тушу мертвого горбатого кита, несмотря на предупреждения об опасности. Об этом сообщает Merkur.
Пожилой мужчина позировал на разлагающемся животном, в то время как другой человек, стоя в воде, фотографировал его. Отмечается, что некоторые очевидцы тоже делали снимки рядом с китом, но на само тело не залезали.
«Впервые в жизни мне выпала возможность забраться на кита. Это мертвое животное. Священное ли оно? Нет!» — заявил непосредственный участник событий.Специалисты предупредили, что такие действия могли закончиться плачевно. Из-за скопления газов, образующихся при разложении, туша могла «взорваться», а сам мужчина — подхватить опасную инфекцию.