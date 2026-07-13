Тройное ДТП со смертельным исходом парализовало выезд из Москвы

13 июля 2026, 20:22

Массовая авария в Коммунарке унесла жизнь одного водителя, ещё один пострадал

Фото: Istock/Aleksei Andreev

Массовая авария в Москве унесла жизнь одного водителя. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.