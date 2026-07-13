Тройное ДТП со смертельным исходом парализовало выезд из Москвы
Массовая авария в Москве унесла жизнь одного водителя. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Столкновение трёх автомобилей (Lifan, Toyota и BMW) произошло на 22-м километре Калужского шоссе в районе Коммунарки. В результате аварии погиб человек за рулём китайской легковушки — удар пришёлся на неё с наибольшей силой, и она превратилась в груду металла.
Один из находившихся в BMW получил травмы: медики госпитализировали его с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лодыжки. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Специалисты выясняют точные причины случившегося. В сторону области временно перекрыли две полосы.
Ранее в Сахалинской области автомобиль опрокинулся во время движения. В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира.
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