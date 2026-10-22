Врач остановилась для помощи пострадавшим в ДТП и сама попала под машину
В Казани врач, остановившаяся на дороге для помощи пострадавшим в ДТП, сама попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Инцидент произошел около двух месяцев назад. По данным источника, наезд совершили на высокой скорости за аварийным знаком, где находились пять человек. Как рассказала пострадавшая, водитель резко вырулил вправо, хотя место аварии и знак располагались в крайнем правом ряду. В момент происшествия женщина вместе с еще одним мужчиной переносила покалеченную в ДТП собаку.
В результате врач получила множественные переломы и черепно-мозговую травму с неврологическими осложнениями. Все это время она пытается восстановиться.
Как выяснилось в ходе следствия, дело завели на саму пострадавшую — якобы она переходила дорогу в неположенном месте. По словам ее юриста, документы об аварии составили неточно: в них указали фальшивые адреса понятых, которых никто не опрашивал, а таких домов в Казани даже не существует.
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