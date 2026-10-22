Врач остановилась для помощи пострадавшим в ДТП и сама попала под машину

22 октября 2026, 13:34

В Казани врача сбил автомобиль, когда она помогала пострадавшим в ДТП

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Казани врач, остановившаяся на дороге для помощи пострадавшим в ДТП, сама попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».