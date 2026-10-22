На Алтае произошла серия ДТП из-за погоды
На Алтае снегопад спровоцировал серию ДТП, перевернулся бензовоз
В Республике Алтай из-за снегопада на Кукуинском перевале произошла серия дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22. Барнаул».
По информации источника, осадки превратили дорожное полотно в «полосу препятствий»: автомобили массово съезжают с трассы. На опубликованных кадрах видны последствия аварий — множество машин оказались в кювете, некоторые из них перевернулись.
Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало. Обстоятельства происшествий устанавливаются.
Ранее в Крыму на затопленной трассе произошло серьезное лобовое ДТП. Предположили причину.
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