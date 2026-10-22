Появились подробности смертельного ДТП на российской трассе

22 октября 2026, 09:26

Водитель попавшего в смертельное ДТП минивэна под Тюменью был трезв

Фото: chokchaipoomichaiya

Водитель минивэна, который попал в смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, был трезв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ГИБДД по Тюменской области.