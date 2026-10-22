Появились подробности смертельного ДТП на российской трассе
Водитель минивэна, который попал в смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, был трезв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ГИБДД по Тюменской области.
В настоящий момент 33-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. В салоне его машины находились девять человек. Семеро пассажиров — четыре мужчины и три женщины — погибли, еще один 57-летний пассажир выжил, его госпитализировали.
В ведомстве отметили, что автомобилист имеет 15-летний стаж вождения. Однако только за этот год его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 октября. Минивэн, следовавший из Сибая в Сургут, столкнулся с грузовиком, который начал движение в колонне машин, стоявших возле светофора в зоне дорожных работ. После удара автомобиль полностью сгорел.
Читайте также: