Хуситы ударили по аэропорту Израиля и военному объекту в пустыне Негев

15 сентября 2025, 01:39

Хуситы запустили четыре БПЛА по аэропорту Рамон и объекту в пустыне Негев в Израиле

Фото: iStock/Chalabala

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) осуществило атаку по нескольким целям в Израиле с применением четырех БПЛА. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сария, передает РИА Новости.