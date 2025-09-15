Хуситы ударили по аэропорту Израиля и военному объекту в пустыне Негев
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) осуществило атаку по нескольким целям в Израиле с применением четырех БПЛА. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сария, передает РИА Новости.
Целями удара стали международный аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш и военный объект на юге Израиля. При этом три из четырех беспилотников отправили на аэропорт, последний БПЛА — в регион Негев.
Дополнительные подробности о результатах атаки не приводятся.
Яхья Сария подчеркнул, что предыдущие бомбардировки территории Йемена со стороны Израиля не ослабили решимости движения продолжать свои операции.
13 сентября хуситы произвели ракетный удар по израильскому Тель-Авиву, применив гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». Сообщалось, что ракета с разделяющейся головной частью поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо.
