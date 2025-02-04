Онколог развеял миф об иммунитете к раку у народа хунза

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Миф об иммунитете к раку у народа хунза, проживающего в высокогорном районе Пакистана, возник из-за недостаточного уровня диагностики онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-онколог, хирург Госпиталя для ветеранов войн Алексей Филиппов. По его мнению, похожим образом можно объяснить сообщения о том, что «рак молодеет».
«Теперь мы способны обнаруживать рак на более ранних стадиях, когда пациент ещё относительно молод и опухоль небольшая. Раньше болезнь могла развиваться незамеченной долгое время, пока не становилась неизлечимой. Вероятно, схожая ситуация наблюдается и среди представителей народа хунза. Вполне возможно, что отсутствие зарегистрированных случаев рака связано с недостаточной диагностикой, а не с абсолютным иммунитетом к заболеванию», — пояснил онколог в беседе с «Петербургским дневником».В то же время дерматовенеролог, врач лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала об опасности ботокса. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что при превышении дозы препарата у пациента могут возникнуть симптомы лекарственного ботулизма — сухость во рту, проблемы при сглатывании и гнусавый голос.
«При тяжелом отравлении может развиться острая дыхательная недостаточность — под воздействием ботулотоксина перестают работать дыхательные мышцы, и без срочной медицинской помощи человек может умереть от остановки дыхания», — поделилась врач.Читайте также:
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