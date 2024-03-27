Врач Звонков рассказал о состоянии сбитого террористами на машине мальчика

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Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что состояние мальчика Ильи, которого возле «Крокус Сити Холла» сбили террористы, улучшается, а в норму он сможет прийти уже в скором времени.
«При отсутствии осложнений Илья сможет прийти в норму через месяц или полтора. Но для этого будет необходима не только реабилитация, но и покой, поддержка близких. Потом добавится дополнительная нагрузка. Если мальчик с характером, смелый и храбрый, то позже он даже может вернуться в хоккей», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Мама ребёнка добавила, что Илья пережил две операции на ногу, которые прошли успешно.
«Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слёзы», — добавил в беседе с RT Звонков.
Ранее сообщалось, что 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым во время теракта в «Крокусе» и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.
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