Врачебная ошибка стоила пациенту семи лет мучений
В Великобритании мужчина семь лет безуспешно лечился от онкологического заболевания крови, которого у него не было. 42-летний Саймон Пирсон из Тамуэрта обратился к врачам в ноябре 2017 года с жалобами на усталость, повышенный уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа, сообщает BBC News.
Медики поставили ему диагноз «истинная полицитемия» — редкая и опасная форма рака крови. Позже добавился еще один: гемохроматоз — генетическое нарушение, приводящее к накоплению токсичного железа в организме. Пирсон жил в страхе, что не доживет до пенсии, и мучился чувством вины перед двумя сыновьями 19 и 16 лет, опасаясь, что передал им болезнь по наследству.
Лишь в июне 2025 года медсестра на плановом приеме усомнилась в правильности диагноза. Новые анализы показали: ни одного из ранее выявленных заболеваний у мужчины нет. За семь лет он перенес 42 бесполезные процедуры, страдая от головных болей, хронической усталости и психологического истощения.
Мужчина подал иск о врачебной халатности. Он не верит, что ошибка так долго длилась. Администрация больницы принесла официальные извинения, назвав произошедшее неприемлемым падением стандартов, и пообещала принять меры, чтобы подобное не повторилось.
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