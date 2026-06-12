Врачебная ошибка стоила пациенту семи лет мучений

12 июня 2026, 17:47

Британца семь лет лечили от рака крови в результате врачебной ошибки

Фото: istockphoto/sudok1

В Великобритании мужчина семь лет безуспешно лечился от онкологического заболевания крови, которого у него не было. 42-летний Саймон Пирсон из Тамуэрта обратился к врачам в ноябре 2017 года с жалобами на усталость, повышенный уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа, сообщает BBC News.