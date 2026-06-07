Две распространенные детские привычки назвали провокаторами рака

07 июня 2026, 10:43

Терапевт Звонков: Привычка регулярно есть фастфуд повышает риск развития рака

Фото: iStock/happy_lark

Две распространенные детские привычки со временем повышают риск развития рака. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил терапевт Андрей Звонков.