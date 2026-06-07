Две распространенные детские привычки назвали провокаторами рака
Две распространенные детские привычки со временем повышают риск развития рака. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил терапевт Андрей Звонков.
Медик назвал регулярное потребление фастфуда одной из первых привычек, провоцирующих рак. По его мнению, систематическое питание такой пищей может вызвать хроническое воспаление в желудочно-кишечном тракте. Сначала это приводит к гастриту и гастродуодениту, на фоне которых может развиться злокачественная опухоль.
Хотя однократный приём бургера или сосиски не представляет серьёзной угрозы для организма, постоянное питание таким образом без перехода на здоровое питание в течение многих лет может повысить риск возникновения рака, подчеркнул Звонков.
Второй опасной привычкой, уходящей корнями в детство, терапевт назвал постоянную травматизацию слизистой оболочки пищеварительного тракта или губ. Он пояснил, что постоянное повреждение слизистых значительно увеличивает вероятность развития рака.
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