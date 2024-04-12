Врачебная ошибка убила 20 пациентов в больнице Румынии

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HotNews: Ошибка в назначении лекарств привела к смерти 20 человек в Румынии
По данным издания, прокуратура Бухареста начала уголовное расследование. Пациенты умерли в течение трёх дней в период с 4 по 7 апреля в больнице Святого Пантелеймона.
В больнице информацию подтвердили, заявив, что в медучреждении проводится внутренняя проверка. Дело также проверяет минздрав Румынии.
Предварительная причина смерти, которая пока не подтверждена — пациентам дали уменьшенную дозу норадреналина.
Министр здравоохранения Александр Рафилэ заявил, что смерть 20 человек за три дня требует расследования, несмотря на то, что обвинения в неправильном назначении лекарств не подтвердились.
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В больнице информацию подтвердили, заявив, что в медучреждении проводится внутренняя проверка. Дело также проверяет минздрав Румынии.
Предварительная причина смерти, которая пока не подтверждена — пациентам дали уменьшенную дозу норадреналина.
Министр здравоохранения Александр Рафилэ заявил, что смерть 20 человек за три дня требует расследования, несмотря на то, что обвинения в неправильном назначении лекарств не подтвердились.
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Алёна Самарева