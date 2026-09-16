Кузбасские врачи удалили женщине опухоль весом 13 кг
Врачи Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева удалили у жительницы Междуреченска 13-килограммовую миому. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
По данным VSE42.RU, женщина узнала об опухоли ещё 10 лет назад, однако тогда она была маленького размера и никаких неудобств не доставляла. Со временем у неё начал расти живот, но и тогда жительница Кузбасса не придала этому значения и списала всё на возрастные килограммы.
«К врачам она обратилась только тогда, когда сильно заболела спина. МРТ показало, что миома давит на позвоночник», — уточнил Тарасов.
Тогда пациентку экстренно направили в гинекологическое отделение №1 областной больницы. Выяснилось, что к тому времени опухоль выросла до 13 кг, пишет «Сiбдепо». После необходимых обследований кузбасские хирурги провели ювелирную операцию, в рамках которой отделили сосуды от опухоли. Всё прошло успешно, сейчас женщина восстанавливается и чувствует себя хорошо.