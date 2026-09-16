Кузбасские врачи удалили женщине опухоль весом 13 кг

16 сентября 2026, 12:02

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева удалили у жительницы Междуреченска 13-килограммовую миому. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.





По данным VSE42.RU, женщина узнала об опухоли ещё 10 лет назад, однако тогда она была маленького размера и никаких неудобств не доставляла. Со временем у неё начал расти живот, но и тогда жительница Кузбасса не придала этому значения и списала всё на возрастные килограммы.





«К врачам она обратилась только тогда, когда сильно заболела спина. МРТ показало, что миома давит на позвоночник», — уточнил Тарасов.