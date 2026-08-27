Врачи нашли следы изнасилования девочки отцом при школьном обследовании

27 августа 2026, 21:07

В Малайзии врачи нашли следы изнасилования ученицы при школьном обследовании

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В малайзийском городе Танкак задержали 49-летнего работника плантации по подозрению в изнасиловании собственной 13-летней дочери. Об этом стало известно 27 августа.