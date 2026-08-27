Врачи нашли следы изнасилования девочки отцом при школьном обследовании
В малайзийском городе Танкак задержали 49-летнего работника плантации по подозрению в изнасиловании собственной 13-летней дочери. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает The Vibes, преступление вскрылось во время планового медосмотра в школе — у девочки обнаружили характерные травмы. Выяснилось, что отец насиловал ребенка на протяжении двух лет.
Пострадавшая сама обратилась в полицию. Несмотря на то, что точное количество эпизодов не раскрывается, мужчине предъявили обвинения по двум эпизодам. Свою вину он отрицает.
На судебном заседании фигурант ходатайствовал об освобождении под залог, однако суд отказал, мотивируя это риском побега или возможного давления на потерпевшую. Обвиняемый останется под стражей до следующего заседания, которое назначили на сентябрь.
Читайте также: