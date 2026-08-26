Женщину на седьмом месяце беременности взяли в плен и насиловали
В Бразилии полиция освободила 36-летнюю женщину на седьмом месяце беременности из заточения. Подробности приводит газета Metropoles.
Операцию провели 24 августа в Сейландии после анонимного обращения о том, что жертву удерживают и избивают. Прибывшие на место полицейские обнаружили потерпевшую с многочисленными гематомами по всему телу, включая область живота.
Она сообщила, что ей угрожали, насиловали и подвергали физическому и психологическому насилию. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Информация о том, знали ли жертва и нападавший друг друга, отсутствует. Сведения о текущем состоянии спасённой не поступали.
Ранее стало известно, что в Китае участились случаи использования славянок как бесплатных суррогатных матерей. Иностранцы очаровывают россиянок, предлагают брак, а затем отбирают общих детей.
Читайте также: