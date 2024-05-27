Мытищинские врачи прооперировали девочке сложный перелом после падения с качелей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы прооперировали девочку с травмами, полученными при падении с качелей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 12-летняя школьница с сильной болью и отёчностью левой руки. Диагностика выявила у неё оскольчатый перелом, вызвавший нарушение чувствительности кисти. Как выяснилось, девочка упала с качелей на детской площадке.
Сейчас девочка уже выписана и после реабилитации сможет вернуться к привычной жизни.
Специалисты отмечают, что оскольчатые переломы у детей встречаются редко и довольно часто осложняются. Оперативное вмешательство требует от хирурга большого мастерства.
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«Конец плеча был расколот, как розочка. Плечо богато нервами, и такая локализация перелома опасна. В средней трети предплечья расположен сосудисто-нервный пучок. Было решено делать классическую операцию, так как малоинвазивная была неприменима. Мы полностью собрали нижний и верхний фрагменты плеча, восстановили ось конечности, зафиксировали винтами отломки кости и устранили смещение отломков», – рассказал травматолог-ортопед детского травматологического отделения Василий Першин.
Сейчас девочка уже выписана и после реабилитации сможет вернуться к привычной жизни.
Специалисты отмечают, что оскольчатые переломы у детей встречаются редко и довольно часто осложняются. Оперативное вмешательство требует от хирурга большого мастерства.
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Лора Луганская