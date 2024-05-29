В Подмосковье врачи прооперировали ребенка с болезнью «хрустального человека»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи детской областной травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с 18-м переломом, Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенок поступил в больницу с 18 по счету перелом за свои пару лет жизни. Причина — генетическая патология опорно-двигательного аппарата, которая обусловлена хрупкостью костной ткани и приводит к частым переломам при минимальном воздействии.
Ребенку придется пройти долгих период восстановления и дальнейшее лечение патологии.
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«Мы провели инновационный метод фиксации отломков костей титановыми эластичными стержнями (TEN) в различных направлениях. Данный метод позволяет сохранить жесткость кости за счет шинирующего эффекта и снизить риски повторных переломов в процессе роста ребенка. Если же переломы все же случатся, то мы сможем избежать грубых смешений отломков кости», — поделился заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.
Ребенку придется пройти долгих период восстановления и дальнейшее лечение патологии.
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Мира Полтева