В Подмосковье травматологи прооперировали ребенка с удвоенным пальцем

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Детские травматологи провели операцию годовалому ребенку с удвоенным пальцем. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Годовалый ребенок поступил в больницу с врожденным пороком развития, характеризующимся увеличением количества пальцев на руках или ногах.
В настоящий момент уже выписан домой. Благодаря профессиональности врачей в будущем у пациента не будет дальнейшего развития комплексов.
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«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок». Со временем функциональность пальца придёт в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребёнку позднее», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
В настоящий момент уже выписан домой. Благодаря профессиональности врачей в будущем у пациента не будет дальнейшего развития комплексов.
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Мира Полтева