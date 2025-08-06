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В Челябинске мужчина приставал к детям со странными предложениями

В Челябинске вооруженного мужчину задержали за странное внимание к детям
Фото: iStock/Dzurag

В Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями. Об этом сообщает охранная служба «Варяг» в соцсетях.



В понедельник, 4 августа, на улице Академика Макеева сотрудники алкомаркета заметили подозрительного мужчину и нажали тревожную кнопку. Дети рассказали правоохранителям, что за отказ от общения, гражданин угрожал их побить.

Мужчину с пневматическим пистолетом задержали. Он доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что сосед-педофил замучал пятилетнюю девочку в Дагестане. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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