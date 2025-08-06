В Челябинске мужчина приставал к детям со странными предложениями

06 августа 2025, 12:40

В Челябинске вооруженного мужчину задержали за странное внимание к детям

Фото: iStock/Dzurag

В Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями. Об этом сообщает охранная служба «Варяг» в соцсетях.