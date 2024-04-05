Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, передает ТАСС.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации, все остальные комментарии позже», — заявил Ширяев.В Телеграм-канале оперштаба региона заявили, что операция окончена, она шла более часа.
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