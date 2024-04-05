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Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения

Главврач: после операции состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации
05 апреля 2024, 01:08
Фото: istock / sudok1

Фото: istock / sudok1

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, передает ТАСС.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации, все остальные комментарии позже», — заявил Ширяев.
В Телеграм-канале оперштаба региона заявили, что операция окончена, она шла более часа.


Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина побежал к Чибису и ударил его ножом в живот. Преступник задержан. Следователи выясняют причины нападения.

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Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
СКР: мурманские следователи выясняют причины атаки на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 00:33

Фото: сайт СК РФ

Мурманские следователи выясняют причины нападения на главу региона Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал Следственного комитета РФ.
«В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также получил ранение.

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. В настоящее время глава региона находится в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет.

Детали произошедшего устанавливаются.

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Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Губернатор Чибис был в сознании в момент госпитализации после нападения
04 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на момент госпитализации после совершенного на него нападения находился в сознании. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы региона.
«Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной», - сообщила собеседница агентства.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. После встречи с гражданами в Апатитах, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение в живот. В настоящее время глава находится в операционной.

Напавшего на Чибиса мужчину задержали, детали произошедшего уточняются.

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
04 апреля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершенно нападение. После встречи в Апатитах с гражданами некий мужчина подбежал к нему и ударил в живот ножом. Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу главы региона.
«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Детали произошедшего уточняются. Отмечается, что мотивы нападавшего на данный момент неизвестны.

Сведенья также подтвердили в оперштабе Мурманской области, добавив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В машине племянника сенатора от Чечни нашли семь пистолетов и четыре автомата
РБК: огнестрельное оружие нашли в машине племянника сенатора Геремеева
04 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева огнестрельное оружие. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что за рулём остановленного 4 апреля автомобиля Mercedes-Benz S650 находился Иса Геремеев. В ходе досмотра багажника были обнаружены семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон.

Помощник депутата Госдумы Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что племянник сенатора не был задержан.

По её словам, он попал в небольшую аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оказали необходимую помощь.

В настоящее время по факту обнаружения оружия проводится проверка.

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#чечня
#москва
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В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог
04 апреля 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса борются с паводком в городском округе Луховицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались в последних числах марта, как только поднялся уровень воды в реке Оке и осложнилась обстановка на нескольких участках автодорог между населёнными пунктами.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы контролируют паводковую обстановку на 12 участках дорог в Луховицах. Мониторинг уровня воды проводится дважды в день. Данные передают в штаб Мособлпожспаса для принятия решений. По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут – Гольный Бугор составляет 3,8 м. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок – 3,5 м, от Белоомута до Ловецких Борок – 3,25 м.», – рассказал замначальника территориального управления №11 Владимир Проскуряков.
По его словам, в Слемских Борках выставлен пожарный пост, где круглосуточно дежурят спасатели. Пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания, личный состав размещён в утеплённой палатке с отопительными приборами и микроволной печью, обеспечен продуктами.

Как отметил Проскуряков, в четверг осложнилась обстановка на участке Дединово – Любичи. Пришлось выставить в Любичах пожарный пост. Там также будут нести службу в круглосуточном режиме.

Населению на подтопленных территориях помогают работники Мособлпожспаса на двух автомобилях повышенной проходимости на базе КамАЗов. Один дежурит на правом берегу Оки, другой – на левом, у села Дединово.
«На автомобиле повышенной проходимости мы ездим по маршруту Дединово – Любичи – Гольный Бугор. Перевозим людей, доставляем продукты питания и медикаменты по заказам населения. Вчера заезжали в Лисьи Норы, вода там достигла предельных для машины значений. Сегодня уровень поднялся ещё на 20 см, и автомобиль туда уже не пройдёт», – сказал главный эксперт службы оперативного обеспечения Мособлпожспаса Антон Жуков.
Другая машина ведомства курсирует от Красной поймы до Дединова по расписанию движения рейсового автобуса, следующего от паромной переправы.

Как уточнил Проскуряков, вода в Оке продолжает прибывать, но уже не так интенсивно.

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#московская область
#луховицы
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Суд в Москве вынес приговор двум чиновникам по делу о взятках
Басманный суд отправил под домашний арест двух чиновников ФТС по делу о взятках
04 апреля 2024, 21:10

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд Москвы отказался арестовывать руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимова и Сергея Петровича, обвиняемых в получении взятки, и отправил их под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судом им был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 дней, до 2 июня.

Они оба обвиняются в получении крупной взятки и разглашении данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Следователь ранее направил ходатайство об аресте, в котором судом ему было отказано.

Также сообщалось, что суд арестовал главу подразделения «Лукойла» Степанова, который дал взятку вышеупомянутым чиновникам.

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#суд
#арест
#чиновники
#взятка
#таможня
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Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
04 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что Степанов дал взятку чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России.

Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком в 1 месяц 30 дней, до 2 июня.

Руководителю предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: о даче взятки и о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской компании Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

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#суд
#арест
#лукойл
#взятка
#уголовное дело
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В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из винтовки
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
04 апреля 2024, 20:08

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Дагестане девочка-подросток случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате выстрела девочка 2009 года рождения получила касательное ранение головы. Она была экстренно госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.

Прокуратура организовала проверку по данному инциденту.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований российского законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в свою маму. Инцидент произошёл в музее, где ребёнок увидел оружие, из которого стреляли по фигуркам. Он хотел сфотографироваться с ним, но винтовка выстрелила. Мать доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.

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#дагестан
#выстрел
#оружие
#девочка
#подросток
#полиция
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Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»
Трунов: новое заявление в СК от пострадавших подали из-за отделки «Крокуса»
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/blinow61

Адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в Следственный комитет РФ от имени девятнадцати пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы заявления просят проверить виновность владельцев «Крокуса» в связи с тем, что использование горючих материалов в отделке стен могло привести к стремительному распространению огня. Примечательно, что в настоящее время проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Однако после Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Согласно полученным документам, материалы для строительства соответствовали всем стандартам качества.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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