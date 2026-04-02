Длительное воздействие пестицидов увеличивает вероятность заболевания раком
Профессор Университета Тулузы Жан-Пьер Леблан отметил важные результаты работы ученых Национального института опухолевых заболеваний Перу. Длительное воздействие пестицидов увеличивает вероятность развития рака. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты проанализировали данные более 150 000 пациентов и сопоставили их с картами распространения пестицидов. В регионах с высоким уровнем загрязнения риск заболевания онкологией оказался на 150 процентов выше, чем в других местах. Ученые применили новую методику, учитывающую комплексное влияние ядохимикатов в реальных условиях.
Исследование показало, что пестициды нарушают клеточные процессы. Это делает ткани более уязвимыми к воспалениям и инфекциям. Изменения происходят до появления опухолей, что указывает на раннее воздействие на организм. Особое внимание исследователи уделили смесям пестицидов, которые могут оказывать более сильное влияние на здоровье по сравнению с отдельными веществами.
