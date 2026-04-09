Один звонок — минус 17 миллионов: в Москве аферисты выманили у девушки драгоценности
В пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что в Москве аферисты под видом сотрудников банка и «Госуслуг» запугали 19-летнюю девушку уголовным делом и лишили ее 17 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники уверяли, что ее аккаунт взломали, а на имя москвички оформили доверенность. После этого собеседники заявили о риске наказания за «спонсирование запрещенной организации» и потребовали строго следовать указаниям. Девушка сняла со счета 1 миллион рублей. Потом она передала курьерам пакет с украшениями и дорогими коллекционными часами. Ущерб оценили примерно в 17 миллионов рублей.
Сотрудники МВД задержали на Солдатской улице 23-летнего москвича. По версии следствия, он забрал ценности у потерпевшей на Крымском Валу. Затем молодой человек отнес вещи в ломбарды и перевел выручку кураторам. Правоохранители изъяли часть похищенного, включая наручные часы. Вскоре их вернут владелице. Следователи возбудили дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет колонии. На время расследования мужчина остается под подпиской о невыезде. Его сообщников ищут.
