Стали известны новые детали крушения Ан-22 под Иваново
Aif.ru: Радары потеряли упавший под Иваново Ан-22 на третьей минуте полета
Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение в Ивановской области, пропав с радаров на третьей минуте полета.
Как сообщил источник Aif.ru, все произошло во время набора высоты. По его информации, в этот момент экипаж перестал реагировать на запросы от руководителя полетов.
Сегодня стало известно, что место падения самолета обнаружили на пятиметровой глубине Уводьского водохранилища.
На борту Ан-22 9 декабря находились семь человек, по предварительным данным, выживших нет. Министерство обороны подтвердило факт катастрофы. Самолет выполнял облет после ремонта в момент происшествия.
Читайте также: