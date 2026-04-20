Врачи спасли жителя Владивостока, перенесшего две клинические смерти за 15 минут
Врачи в Приморье спасли мужчину, дважды впадавшего в состояние клинической смерти
В Приморье врачи спасли мужчину, который за 15 минут операции пережил две клинические смерти. Об этом в ночь на 20 апреля сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья».
Согласно публикации, 42-летнего жителя Владивостока с острым инфарктом доставили в Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы №1. Однако ещё в машине скорой у россиянина несколько раз останавливалось сердце из-за тромба, и медикам приходилось проводить реанимацию.
«Мы быстро восстановили кровоток с помощью стентирования – установили специальную конструкцию, которая расширяет сосуд. Операция заняла около 15 минут», – указал рентгенэндоваскулярный хирург Никита Грачёв.Во время вмешательства у пациента дважды останавливалось сердце из-за нарушений ритма и давления. По словам анестезиолога-реаниматолога Евгения Кокарева, в обоих случаях врачам удалось запустить сердце и стабилизировать состояние благодаря реанимации и медикаментозной поддержке. Вскоре после операции пациент начал самостоятельно двигаться и его перевели из реанимации в палату.