Врачи спасли жителя Владивостока, перенесшего две клинические смерти за 15 минут

Врачи в Приморье спасли мужчину, дважды впадавшего в состояние клинической смерти

В Приморье врачи спасли мужчину, который за 15 минут операции пережил две клинические смерти. Об этом в ночь на 20 апреля сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья».





Согласно публикации, 42-летнего жителя Владивостока с острым инфарктом доставили в Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы №1. Однако ещё в машине скорой у россиянина несколько раз останавливалось сердце из-за тромба, и медикам приходилось проводить реанимацию.





«Мы быстро восстановили кровоток с помощью стентирования – установили специальную конструкцию, которая расширяет сосуд. Операция заняла около 15 минут», – указал рентгенэндоваскулярный хирург Никита Грачёв.