На Кубани местные жители проснулись от десятков взрывов у черноморского побережья
Украинские беспилотники снова атакуют Кубань. Над Туапсе, Геленджиком и Анапой гремят взрывы, а в небе активно работает противовоздушная оборона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, после полуночи местные жители насчитали несколько десятков взрывов. По словам очевидцев, громче всего сейчас в районе Туапсе. Предварительная информация указывает, что БПЛА ВСУ сбивают в разных районах черноморского побережья. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях на земле пока нет.
Ранее в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на вылет и посадку самолётов. Пресс-служба Росавиации подчеркнула, что эти меры в ночь на 20 апреля необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вчера вечером «Радио 1» передавало, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранив двух человек.
Читайте также: