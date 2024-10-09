В Москве произошло ДТП со скорой помощью, есть пострадавшие

Фото: istock/maxim4e4ek
В результате ДТП на западе Москвы столкнулись автомобиль такси и машина скорой помощи, в аварии пострадали три человека.
«Инцидент произошел на улице Авиаторов, где на одном из перекрестков столкнулись такси и скорая помощь. В результате аварии три человека получили травмы», — сообщили источники в правоохранительных органах.В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что во время тумана, который часто бывает осенью, даже опытные водители должны проявлять осторожность при вождении, так как плохая видимость может привести к искажённому восприятию расстояния и скорости. Водителю становится сложнее ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП. Министерство транспорта Московской области рекомендует отложить поездку при плохой видимости.
Читайте также:
Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал
Автомобиль рухнул в реку с набережной в Москве
После массового ДТП в Подмосковье на водителя самосвала завели уголовное дело
Елена Перлова