Врачи Тюменской области спасли от смерти мужчину, на которого напали шершни

10 августа 2025, 18:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Экипаж вертолета санавиации Тюменской области провел срочную эвакуацию лесничего из Вагайского района после того, как его ужалили шершни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.