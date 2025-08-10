Достижения.рф

Врачи Тюменской области спасли от смерти мужчину, на которого напали шершни

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Экипаж вертолета санавиации Тюменской области провел срочную эвакуацию лесничего из Вагайского района после того, как его ужалили шершни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.



Уточняется, что мужчина впал в тяжелый анафилактический шок. Его состояние стремительно ухудшалось.

В течение часа фельдшер отделения Центра медицины катастроф Наталья Ишимцева пыталась спасти жизнь лесничего, пока не прибыл реанимобиль. Затем пострадавшего доставили в областную больницу №3, где его состояние стабилизировалось.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0