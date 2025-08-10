Врачи Тюменской области спасли от смерти мужчину, на которого напали шершни
Экипаж вертолета санавиации Тюменской области провел срочную эвакуацию лесничего из Вагайского района после того, как его ужалили шершни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Уточняется, что мужчина впал в тяжелый анафилактический шок. Его состояние стремительно ухудшалось.
В течение часа фельдшер отделения Центра медицины катастроф Наталья Ишимцева пыталась спасти жизнь лесничего, пока не прибыл реанимобиль. Затем пострадавшего доставили в областную больницу №3, где его состояние стабилизировалось.
