Туристку задержали за движение по тротуару Невского проспекта на BMW
Жительницу Подмосковья привлекли к административной ответственности за движение на автомобиле по тротуару Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель автомобиля BMW двигался по тротуару на Невском проспекте. Полицейские быстро установили, что машина принадлежит 30-летней жительнице Московской области, которая приехала в Петербург и поселилась в гостинице на Невском проспекте.
На следующий день нарушительница была доставлена в отдел ГИБДД Центрального района Санкт-Петербурга, где по результатам проверки она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Соответствующее нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. Уточняется, что автомобиль туристки изъяли и поместили на спецстоянку.
Читайте также: