Врачи успешно провели операцию младенцу с недоразвитыми эмбрионами внутри него
В Индии врачи успешно удалили у младенца редкую патологию «плод в плоде» (foetus in foetu), извлекая два недоразвитых эмбриона, сообщает The Times of India.
Операцию провели в городской больнице Гургаона (штат Харьяна). По данным медиков, такая аномалия встречается примерно в одном случае на 500 тыс. рожений и формируется на ранних сроках беременности, когда один из близнецов неправильно развивается и оказывается захвачен «хозяин‑плодом». По предварительным данным, изначально ожидалась тройня, но в процессе беременности один эмбрион поглотил двух остальных.
Девочку госпитализировали на 20-й день жизни с вздутием живота и отказом от кормления. При обследовании обнаружили образования, которые сдавливали желудок; после удаления их идентифицировали как неправильно сформировавшиеся плоды. В операции участвовали 15 специалистов; манипуляции длились около двух часов и проводились очень аккуратно, чтобы не повредить внутренние органы ребёнка.
Один из врачей отметил, что случай был крайне редким и сложным с точки зрения диагностики и хирургии: внутри одного плодного мешка они нашли сразу два зародыша, а основная трудность заключалась в проведении «ювелирной» операции на таком крошечном организме. Больную уже выписали домой — по словам врачей, она чувствует себя хорошо.
