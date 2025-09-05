Врачи успешно провели операцию младенцу с недоразвитыми эмбрионами внутри него

05 сентября 2025, 22:55

Индийские врачи успешно провели операцию младенцу с недоразвитыми эмбрионами

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Индии врачи успешно удалили у младенца редкую патологию «плод в плоде» (foetus in foetu), извлекая два недоразвитых эмбриона, сообщает The Times of India.