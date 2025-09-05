Достижения.рф

Назван ключевой фигурант дела об убийстве генерала Кириллова в Москве

Ключевым фигурантом дела об убийстве Кириллова в Москве стал азербайджанец
Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова ключевым обвиняемым называется уроженец Баку Роберт С., сообщает «Коммерсантъ».



Следственный комитет завершил расследование, материалы скоро будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В деле фигурируют несколько лиц, но следствие полагает, что именно уроженец Азербайджана передал взрывное устройство исполнителю — выходцу из Таджикистана.

Признаёт ли он вину, пока неизвестно; его защита ходатайствует о переводе под домашний арест. Напомним, 17 декабря 2024 года в московском жилом комплексе взорвался заминированный электросамокат; в результате погибли генерал Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Ранее также сообщалось о задержании в Усинске мужчины, которого обвиняют в поджоге вышки по заданию СБУ.

Никита Кротов

