Гигантская опухоль срослась с кишечником у пациентки из Владивостока
В Приморском крае врачи спасли 71‑летнюю женщину с гигантской опухолью. Киста левых придатков, формировавшаяся на протяжении десятилетия, достигла объема 12 литров и срослась с кишечником.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, пациентка поступила в клиническую больницу с жалобами на одышку и сильное увеличение живота. В ходе обследования медики выявили новообразование, которое заняло практически всю брюшную полость — от малого таза до печени. Опухоль сдавливала внутренние органы, вызывая серьезные нарушения в работе организма. Из-за длительного развития (около десяти лет) она прочно срослась с окружающими тканями, в том числе с кишечником.
Несмотря на возникшие сложности, в том числе преклонный возраст пациентки, хирурги провели успешную операцию, удалив новообразование. Медики проявили высокую точность, чтобы минимизировать повреждение соседних органов и структур.
После хирургического вмешательства состояние женщины заметно улучшилось. Сейчас она находится под наблюдением врачей и проходит реабилитационный период.
Читайте также: