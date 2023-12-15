У любительницы газировки удалили из почки 300 камней

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На Тайване пациентке удалили более 300 камней в почках.
Taiwan News сообщает, что, по словам пациентки, вместо воды она употребляла только газировку и сладкий чай.
Сяо Юй оказалась в больнице с высокой температурой и болью в пояснице. Врачи сделали рентген и увидели, что в её почке находятся более 100 камней.
Сяо сказала, что не любит пить воду, а предпочитает газировку и другие сладкие напитки. По мнению специалистов, именно это привело к хроническому обезвоживанию и постепенному накоплению минералов в организме женщины.
Юй провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь из её почкипримерно 300 камней размером от 5 мм до 2 см.
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Сяо Юй оказалась в больнице с высокой температурой и болью в пояснице. Врачи сделали рентген и увидели, что в её почке находятся более 100 камней.
Юй провели экстренную операцию. Врачам удалось извлечь из её почкипримерно 300 камней размером от 5 мм до 2 см.
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Мария Фирсова