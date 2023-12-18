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В Подольске врачи удалили пациентке шести литровую опухоль матки

18 декабря 2023, 10:09
Фото: istockphoto / Gumpanat

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи Подольского роддома удалили пациентке 6-литровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 53-летняя женщина с жалобами на боли в животе. В ходе диагностики у неё выявили новообразование, расположенное в нижней части живота, предположительно, миому матки.

«Женщина в кратчайшие сроки была подготовлена к операции. Ситуация осложнялась имеющимися у нее сахарным диабетом и заболеванием щитовидной железы. Благодаря слаженным грамотным действиям анестезиологической и хирургической бригад, операция прошла успешно. Новообразование имело множество разрастаний в виде уплотнений и утолщений <…> Шеечная миома матки содержала около 6 литров жидкости и порядка 3 килограмм солидного компонента», - поделился главный врач Александр Скобенников.


Стоит отметить, что на сегодняшний день уже выписана на амбулаторное лечение. Кроме этого, врачи напомнили о важности регулярного посещения ​гинеколога.

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#подмосковье
#врачи
#опухоль
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Врач призвал есть острую еду при простуде
Врач Кондрахин рассказал о пользе красного перца при простуде
18 декабря 2023, 09:01

Фото: IStock/Sebalos

Лимон и имбирь не помогают избавиться от симптомов простуды. Лучше для профилактики есть острую еду, рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его даёт красный перец. Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, даёт прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, которой начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться», — сказал врач.
Специалист добавил, что красный перец нужно есть осторожно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Для профилактики терапевт рекомендовал также пить горячий чай, тёплый кисель и молоко с маслом. 

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#врач
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Педиатр Татаркина назвала самый опасный подарок детям на Новый год
Педиатр Татаркина: опасный подарок ребенку — конструктор из магнитных шариков
16 декабря 2023, 09:53

Фото: istockphoto/SerrNovik

Самым опасным подарком для детей на Новый год является конструктор из магнитных шариков.
Если ребёнок проглотит шарики, есть серьезный риск для жизни и здоровья. Об этом «Известиям» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

«Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются», —говорит Ольга Татаркина.
Сила притяжения магнитных шариков довольно большая. Шарики попадают в желудок, потом в кишечник и проходят по нему с разной скоростью. Магниты притягиваются друг к другу. Из-за этого возникают повреждения стенок кишечника и желудка даже до образования сквозных отверстий.

На втором месте в топе самых опасных подарков расположились игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты). Ребёнок может подставить лицо или палец.

«И именно безопасность ребенка должна быть приоритетом при выборе игрушки», — резюмировала специалист.   
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AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
#педиатр
#дети
#новости
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AJCN: Тёмный шоколад улучшает когнитивные функции мозга человека
16 декабря 2023, 06:56

Фото: iStock/id-art

Употребление тёмного шоколада улучшает когнитивные функции мозга, гласит исследование ученых из Массачусетского университета. Об этом сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Эксперимент проводился с участием 600 взрослых людей возраста 60 , половина из которых ежедневно употребляла 500 мг темного шоколада с экстрактом какао, а другая половина получала плацебо. В итоге, регулярное употребление шоколада повысило когнитивные функции головного мозга — но происходило это только если испытуемый и прежде употреблял тёмный шоколад.

Подобный эффект шоколада связан с флаванолами, содержащимися в какао, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

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#шоколад
#врачи
#здоровье
#психология
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Зюганов захотел выпороть того, кто выпустил Путина на мороз без шапки
15 декабря 2023, 22:50

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с руководством ГД и лидерами фракций заявил, что готов выпороть тех, кто выпустил российского президента Владимира Путина на мороз без шапки.
Путин напомнил о торжественной церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. Тогда президент выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов.

Путин, улыбаясь, ответил, что принимает данное замечание на свой счет.

«Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — ответил президент.

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#президент
#здоровье
#счёт
#путин
#красноярск
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В Трёхгорке появится поликлиника со стационаром и подстанцией скорой помощи
15 декабря 2023, 22:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В посёлке Трёхгорка Одинцовского городского округа построят новую поликлинику смешанного типа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. На её территории будут располагаться подстанция скорой помощи и стационар.
«Площадь поликлиники составит порядка 9 тыс кв м. Многопрофильное медучреждение сможет принять около 500 пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек – в стационаре. Кроме того, в здании предусмотрена подстанция скорой помощи на четыре машины», – поделился планами министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Предусмотрено также благоустройство территории – озеленение, устройство проездов, автостоянок, тротуаров, установка малых архитектурных форм и наружного освещения.
 
Сроки окончания строительства в ведомстве не уточнили.

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#скорая помощь
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Фаевская помогла с медико-социальной экспертизой пожилому жителю Жуковского
15 декабря 2023, 21:00

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить права на медико-социальную экспертизу жителю городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
К Фаевской обратился житель по имени Геннадий с просьбой помочь его знакомому, 83-летнему Григорию, получить направление на медико-социальную экспертизу. Из-за почтенного возраста и проблем со здоровьем Григорий проживает в филиале пансионата «Сердца поколений» в Раменском. Решить вопрос с экспертизой пожилой человек самостоятельно не мог.
«Григорий прикреплён к поликлинике Жуковского по месту регистрации, но сейчас находится в пансионате в Раменском. Чтобы оперативно помочь ему получить направление на экспертизу, я связалась с региональным Минздравом», – рассказала Фаевская.
По словам правозащитника, учитывая все обстоятельства, была достигнута договорённость о проведении дополнительных обследований и транспортировке заявителя в лечебное учреждение.
 
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#подмосковье
#московская область
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Хирург Умнов призвал россиян закусывать водку борщом, яйцами и рисом
15 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto/AnnaTamila

Хирург Александр Умнов призывает закусывать водку нежирным борщом или кислыми щами, а также рисом.
NEWS.ru пишет, что хирург Александр Умнов также рекомендует в качестве закуски супы-пюре и яйца. Данные продукты обволакивают стенки желудка и снижают риск повреждения слизистой. 

По мнению врача, для закуски подойдёт квашеная капуста, содержащая много полезных для кишечной микрофлоры пробиотиков.

Умнов напомнил, что алкоголь приводит к обезвоживание, поэтому при его употреблении нужно как можно больше пить. Лучшими напитками для застолья Умнов признал узвар, морс или несладкий компот.

Ранее сообщалось, что физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения. Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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#алкоголь
#здоровье
#хирург
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В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта
15 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Орехово-Зуевской больнице начал работать региональный сосудистый центр. Там будут принимать пациентов с острыми сосудистыми патологиями – инфарктом миокарда и инсультом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это позволит сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей с сосудистыми катастрофами не только из Орехово-Зуевского городского округа, но и из Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского и Электростальского. 
«Продолжаем развивать в Подмосковье сеть региональных сосудистых центров. Сегодня открыли новый в Орехово-Зуеве, что имеет огромное значение для жителей восточной части Подмосковья. При сосудистой катастрофе важно уложиться в правило «золотого часа», когда скорая помощь оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждут бригада врачей и необходимое медицинское оборудование», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
В сосудистом центре расположены отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, палата интенсивной терапии. Сформирован штат медиков. Для работы в центре дополнительно привлечены девять новых врачей – хирурги, неврологи и кардиологи.
«Раньше пациентов с инфарктами и инсультами приходилось направлять в Егорьевск. Теперь всю необходимую диагностику и лечение они смогут получить у нас», – сообщил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников
По данным министерства, смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения снизилась в Подмосковье на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому помогли развитие сети из 17 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткая маршрутизация пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты. 
 
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#подмосковье
#московская область
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JAD: 4 000 шагов в день помогут снизить риск деменции
15 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto/Elena Nechaeva

Физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, которые важны для памяти и обучения.
Это продемонстрировало исследование, которое опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Учёные провели анализ МРТ-снимков головного мозга 10 тысяч человек. Выяснилось, что регулярная физическая активность (ходьба, бег или фитнес) связана с большим объемом серого, белого вещества и гиппокампа. 

Серое вещество особенно важно для обработки информации, белое вещество соединяет вместе разные области мозга, а гиппокамп занимает центральную роль в формировании воспоминаний.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности. К примеру, прохождение менее 4 000 шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей», —говорит соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.
При этом нарушения координации и падения с лестницы являются ранними симптомами деменции. Об этом неочевидном признаке рассказала британская благотворительная организация по борьбе с деменцией Alzheimer Scotland, пишет Daily Express.

Там отметили, что в основном, деменцию и болезнь Альцгеймера связывают с потерей памяти, снижением умственных способностей и проблемами с речью. Но симптомы этого заболевания могут различаться в зависимости от участка мозга, которое поразила болезнь.

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