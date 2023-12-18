В Подольске врачи удалили пациентке шести литровую опухоль матки

Фото: istockphoto / Gumpanat
Врачи Подольского роддома удалили пациентке 6-литровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 53-летняя женщина с жалобами на боли в животе. В ходе диагностики у неё выявили новообразование, расположенное в нижней части живота, предположительно, миому матки.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже выписана на амбулаторное лечение. Кроме этого, врачи напомнили о важности регулярного посещения гинеколога.
Читайте также:
В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта
Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций
Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку
«Женщина в кратчайшие сроки была подготовлена к операции. Ситуация осложнялась имеющимися у нее сахарным диабетом и заболеванием щитовидной железы. Благодаря слаженным грамотным действиям анестезиологической и хирургической бригад, операция прошла успешно. Новообразование имело множество разрастаний в виде уплотнений и утолщений <…> Шеечная миома матки содержала около 6 литров жидкости и порядка 3 килограмм солидного компонента», - поделился главный врач Александр Скобенников.
Читайте также:
В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта
Подмосковные врачи используют новые виды гибридных сосудистых операций
Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку
Мира Полтева