В Подмосковье спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Сергиево-Посадские врачи спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
11-летняя девочка поступила в больницу с выраженной желтушностью кожных покровов и повышенной температурой.«У пациентки была анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия в острой стадии. <…> После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии. После суток в реанимации девочка была переведена в детское отделение<…> », - поделилась заведующая педиатрическим отделением Сергиево-Посадской больницы Любовь Васильева.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентка уже выписана из больницы.
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