«Cо мной они каши не сварят»: Буланова рассказала о борьбе с бесконечными звонками от мошенников
Певица Татьяна Буланова раскрыла свои методы борьбы с телефонными мошенниками
Певица Татьяна Буланова поделилась секретами борьбы с телефонными мошенниками. Аферисты вечно пытаются обмануть как обычных граждан, так и звезд, и временами с успехом «срывают куш». В разговоре с Общественной Службой Новостей (ОСН) Буланова раскрыла, что блокировать «незнакомые номера» она не может из-за работы, поэтому звезда научилась быстро распознавать аферистов.
Певица пояснила, что из-за работы ей часто звонят с незнакомых номеров. Игнорировать такие вызовы или отправлять их в «блок» нельзя: на другом конце могут оказаться пиарщики, менеджеры или администраторы концертных залов.
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Среди звонящих нередко оказываются мошенники, но Буланова научилась их вычислять, отличая от настоящих представителей МВД или других ведомств. Так, например, певица отметила, что полиция не звонит гражданам для обычных бесед, а сотрудники Центробанка не интересуются личными счетами. О количестве денег на карточке спросят лишь аферисты.
Особенно певицу забавляют попытки мошенников «продлить» срок действия ее мобильного номера.
«Насколько я знаю, он бессрочный, поэтому когда я привожу какие-либо серьезные аргументы на слова так называемых экспертов, то они сразу понимают, что со мной они каши не сварят, и идут звонить другим. Нельзя вестись на эти уловки, лучше не отвечать незнакомцам — и деньги будут в сохранности, и ваше эмоциональное состояние не пострадает», — пояснила Буланова Общественной Службе Новостей.