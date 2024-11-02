Врал на допросе и проходил свидетелем: 15-летний школьник случайно признался в убийстве шестиклассницы под Иркутском, подробности

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Иркутскую область потрясла трагедия: рядом с одной из хоккейных площадок месяц назад было обнаружено тело 12-летней Ирины. Подросток, который изначально проходил по делу в качестве свидетеля, внезапно признался в том, что имеет отношение к смерти школьницы. Подробности – в материале «Радио 1».
Обстоятельства гибели Ирины
Несмотря на то, что с момента убийства девочки прошло уже более четырех недель, следователям до сих пор не удалось установить мотивы убийства школьницы.
Установлено, что Ирина сама согласилась пойти погулять вместе с тем самым 15-летним подростком. По словам знакомых, это был ее лучший друг. Во время разговора между несовершеннолетними вспыхнул конфликт, который привел к чудовищным последствиям. После случившегося парню пришла в голову идея прикинуться, что он стал свидетелем убийства. Поэтому он сам же набрал полицию и встречал сотрудников на месте. Только полностью вжиться в роль невиновного не получилось.
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Признательные показания
15-летний Иван никому не казался агрессивным. О нем отзываются как о добродушном парне, который активно участвовал в жизни школы, занимался в спортивных секциях. Только вот с родителями ему явно не повезло, так как мать совершенно своим ребенком не интересовалась, а отец имеет судимость. Воспитанием занимались бабушка и дедушка, с ними подросток и жил.
Сначала подросток утверждал, что видел, как на его подругу напали и несколько раз ударили по голове камнем. Однако во время последующих допросов он неоднократно путался в показаниях. В итоге школьник признался, что убил Ирину собственноручно.
Известно, что расследование уголовного дела еще не прекращено.
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