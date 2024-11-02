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Врал на допросе и проходил свидетелем: 15-летний школьник случайно признался в убийстве шестиклассницы под Иркутском, подробности

Фото: istock /Synthetic-Exposition

Фото: istock /Synthetic-Exposition

Иркутскую область потрясла трагедия: рядом с одной из хоккейных площадок месяц назад было обнаружено тело 12-летней Ирины. Подросток, который изначально проходил по делу в качестве свидетеля, внезапно признался в том, что имеет отношение к смерти школьницы. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели Ирины



Несмотря на то, что с момента убийства девочки прошло уже более четырех недель, следователям до сих пор не удалось установить мотивы убийства школьницы.



Установлено, что Ирина сама согласилась пойти погулять вместе с тем самым 15-летним подростком. По словам знакомых, это был ее лучший друг. Во время разговора между несовершеннолетними вспыхнул конфликт, который привел к чудовищным последствиям. После случившегося парню пришла в голову идея прикинуться, что он стал свидетелем убийства. Поэтому он сам же набрал полицию и встречал сотрудников на месте. Только полностью вжиться в роль невиновного не получилось.
Фото: istock /Pawel Kajak

Признательные показания


15-летний Иван никому не казался агрессивным. О нем отзываются как о добродушном парне, который активно участвовал в жизни школы, занимался в спортивных секциях. Только вот с родителями ему явно не повезло, так как мать совершенно своим ребенком не интересовалась, а отец имеет судимость. Воспитанием занимались бабушка и дедушка, с ними подросток и жил.

Сначала подросток утверждал, что видел, как на его подругу напали и несколько раз ударили по голове камнем. Однако во время последующих допросов он неоднократно путался в показаниях. В итоге школьник признался, что убил Ирину собственноручно.

Известно, что расследование уголовного дела еще не прекращено.

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#школьник
#убийство
#иркутская область
#школа
#статьи
В Петербурге женщина умерла после липосакции
02 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Санкт-Петербурге умерла женщина после процедуры липосакции в частной клинике. Об этом сообщает городской ГСУ СКР в своем телеграм-канале. По данным ведомства, петербурженка скончалась на следующий день после вмешательства пластических хирургов.
Согласно версии следствия, все произошло в клинике на улице Матроса Железняка, где женщине провели полосную операцию по удалению жира. Спустя сутки женщина умерла. Причина смерти в данный момент еще устанавливается.
«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Риме во время отпуска с родителями умерла школьница после съеденного десерта с арахисом в кафе. Отмечалось, что заказывая еду в местном кафе, семья предупредила сотрудников, что у подростка аллергия на арахис, однако после обеда ​девочка попала в больницу, где ​вскоре скончалась.

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В Боливии протестующие захватили воинскую часть
Bolivia TV: в Боливии сторонники экс-президента Моралеса захватили воинскую часть
02 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Боливии сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили воинскую часть, выдвинув требования о прекращении операции по разблокировке дорог. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV. Отмечается, что протестующие также удерживают внутри солдат.
«Сторонники Эво Моралеса захватили воинскую часть в Вилья-Тунари и удерживают солдат», — указано в сообщении.
Напомним, накануне утром, 1 ноября, полицейские вместе с военными начали масштабную операцию по разблокировке дорог, которые уже три недели перекрывают протестующие против роста цен и дефицита топлива в Боливии. Кроме того митингующие требуют прекратить уголовное преследование Моралеса, которого обвинили в торговле людьми и растлении школьницы.

Ранее Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать и прикрепил видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.

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#президент
#правительство
#видео
#полицейские
#солдат
#протесты
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Освобожденные из-за переполненных тюрем в Британии снова попадают за решетку
Times: тысячи досрочно освобожденных в Британии снова сели в тюрьму
02 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/1shostak

В Британии ради борьбы с переполненными тюрьмами досрочно освободили тысячи заключенных, однако значительная их часть спустя короткое время снова оказалась за решеткой. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на информацию от министерства юстиции. Отмечается, что в стране растет тревога о еще большем переполнении камер.
«По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году», — говорится в материале.
По данным издания, из 86 тысяч выпущенных на свободу заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой вновь попал в тюрьму. При этом только за три последних месяца число подобных случаев выросло на 44%.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш. Незадолго до этого отмечалось, что страна занимает первое место в Европе по количеству нелегалов. В Британии насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где их около 300 тысяч.

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#британия
#колония
#тюрьма
#преступники
#великобритания
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Возросло число жертв обрушения на вокзале Сербии
Вучич: число жертв обрушения козырька в сербском Нови-Саде достигло 14 человек
01 ноября 2024, 23:39

Фото: iStock/lusia599

Число погибших от обрушения козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад выросло до 14 человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации. По его данным, восемь из них — граждане Сербии, один — Северной Македонии, личности еще пятерых пока не удалось установить.
«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии», — объявил он.
Напомним, 50-метровый бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале сегодня около 14:00 по мск. Само здание уже несколько лет находилось на реконструкции.

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В Италии девочка скончалась из-за десерта с арахисом
01 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/ Siarhei Khaletski

Девочка-подросток поехала с семьёй в Рим, Италия, в отпуск и умерла из-за съеденного десерта с арахисом в кафе, передаёт ANSA Brasil.
14-летняя девочка приехала с родными из Великобритании для осмотра достопримечательностей в Риме. Заказывая еду в местном кафе, они предупредили сотрудников, что у подростка аллергия на арахис. После того как юная туристка съела десерт, она почувствовала недомогание.

Девочку смогли довезти до ближайшего медицинского учреждения Сан-Камилло, но спасти её не удалось. Из-за случившегося отец пострадавшей впал в состояние шока и его пришлось госпитализировать.

Прокуратура Рима начала проводить расследование по факту непредумышленного убийства. Полиция Италии намерена инициировать проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, которые подавались в блюдах в заведении.

Посольство Великобритании сообщило, что оно оказывает поддержку семье погибшей, а также находится в контакте с местными властями.

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#великобритания
#смерть
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Новые фигуранты появились в деле о теракте в «Крокусе»
01 ноября 2024, 21:48

Фото: Медиасток.рф

Басманный суд Москвы арестовал ещё двоих предполагаемых соучастников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в картотеке суда.
Отмечается, что в рамках дела были выявлены четыре новых фигуранта: Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Все они являются жителями Ингушетии.

Столичным судом было удовлетворено ходатайство о продлении Аушеву и Медову меры пресечения в виде заключения под стражу. Им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. При этом Алиеву и Кулаеву удалось скрыться, они объявлены в розыск.

Газета «Коммерсантъ» пишет, что подсудимые передали оружие террористам, совершившим теракт в концертном зале. За это они получили более одного миллиона рублей.

Напомним, что 22 марта 2024 года произошёл террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они до тла сожгли сам зрительный зал. В результате этой трагедии погли 145 человек.

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#москва
#суд
#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#подмосковье
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Из-за коммунальной аварии жилые дома в Златоусте затопило борщом
В Златоусте подвалы жилых домов затопило красной жидкостью
01 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/ Jan Danek

Подвалы жилых домов в Златоусте затопило красной жидкостью.
Сточные воды красноватого оттенка долгое время скапливались в подвалах трёх домов в Златоусте. Жильцы обращались к городской администрации, но результатов это не принесло. Люди за собственный счёт вызвали ассенизаторов, которые откачали нечистоты. Через 20 минут после отъезда специалистов подвалы домов вновь заполнила вода.

«В домах по улицам Златоустовская 44, 46 и Карла Маркса, 2, подвалы и техподполья топит непонятная жидкость красного цвета с ядовитым зловонием. Люди за свой счет нанимают машины для откачки этих нечистот из-под дома, но ничего не помогает», — сообщили жильцы в группе «Текслер, помоги» в социальной сети.

В дело вмешалась прокуратура Челябинской области, которая провела проверку. Там сообщили, что затопило канализационные колодцы, рельеф местности и технические подполья домов. На данный момент воду от многоквартирных домов уже отвели.

Причина затопления — засор канализационных колодцев, рассказывает пресс-служба администрации Златоуста. После устранения проблемы сотрудникам водоканала посоветовали провести видеодиагностику стоков.

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#вода
#прокуратура
#дома
#счёт
#люди
#челябинск
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В ходе рейда в Мытищах задержали более 10 мигрантов-нелегалов
01 ноября 2024, 20:18

Фото: iStock / Alas_spb

11 иностранных граждан задержали в Мытищах в ходе рейда по пресечению нарушений в области миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В городском округе регулярно проходят рейды для наведения порядка в разных сферах. Одно из направлений – пресечение незаконной миграции. В очередном таком рейде участвовали представители нескольких ведомств.
«Проверяли точки торговли и общепита. Требовали предъявить патенты, паспорта, ВНЖ, регистрацию и другие необходимые документы. При виде служебных удостоверений некоторые посетители и сотрудники проверяемых объектов пытались скрыться. В результате рейда задержали 11 иностранцев, девять из них уже предстали перед судом. Они были приговорены к выдворению из России», – рассказали в администрации.
Как отметили организаторы проверок, рейды будут продолжены.

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#мытищи
#мигранты
#рейды
#подмосковье
#московская область
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На вокзале сербского Нови-Сада при обрушении козырька погибли восемь человек
01 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Alessandro2802

В сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала. В результате падения конструкции погибли восемь человек, ещё четверо получили тяжёлые увечья.
Об этом на брифинге рассказал журналистам глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, восемь тел погибших уже извлечено из-под обломков. Двое пострадавших доставлены в больницу, один из них в крайне тяжёлом состоянии. У него сильно повреждена одна нога, которую придётся ампутировать. Кроме того, под завалами находятся ещё два человека, добавил министр. С ними установлен контакт, сейчас спасатели пытаются добраться до них и освободить.

Глава МВД уточнил, что в разборе обломков рухнувшей 50-метровой конструкции участвуют около 80 спасателей и множество различной техники. Но всё равно работа серьёзная и на неё требуется время. На месте также работают бригады скорой помощи и пожарные. В Нови-Сад выехал президент Сербии Александр Вучич.

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Подмосковье ищет медработников