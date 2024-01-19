Вражеский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод

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Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки Тамбовского порохового завода, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, попытка атаки произошла в ночь на 19 января около четырёх часов утра.
Украинский беспилотный летательный аппарат рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
В результате атаки здание завода не получило никаких повреждений, пострадавших также нет. При этом, персонал предприятия всё же эвакуировали в целях обеспечения безопасности.
Ранее губернатора Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.
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Украинский беспилотный летательный аппарат рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
Ранее губернатора Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.
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Евгения Парфентьева