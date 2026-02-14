Заблокировавших вход в офис РКН привлекли к ответственности
В Москве привлекли к ответственности троих молодых людей, которые повесили велосипедный замок на вход в офис Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мужчины заблокировали дверь в здание ведомства, а также разместили плакат с лозунгами против РКН. Таганский районный суд признал их виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
В итоге Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамович назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
Ранее Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram в связи с неисполнением мессенджером российского законодательства. Информация о блокировке платформы появилась еще 10 февраля.
