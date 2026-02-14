Заблокировавших вход в офис РКН привлекли к ответственности

14 февраля 2026, 11:35

В Москве арестовали на 15 суток трех мужчин, повесивших замок на вход в офис РКН

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве привлекли к ответственности троих молодых людей, которые повесили велосипедный замок на вход в офис Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.