«Лихо закрыть и запретить»: Светлана Бондарчук выступила против замедления Telegram

13 февраля 2026, 15:51

Светлана Бондарчук оценила последствия замедления Telegram для малого бизнеса

Светлана Бондарчук (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Модель Светлана Бондарчук считает, что замедление работы Telegram ударит по предпринимателям. В своём блоге она заявила, что платформа помогала продвигать бизнес.





Бондарчук пользуется мессенджером почти с первого дня. Она напомнила, что у неё всегда был малый и средний бизнес: йога-студии, проект BURO.Beauty. Бизнесвумен задалась вопросом, где теперь рекламировать дело владельцам пекарен или магазинов одежды.

«У меня правда вопрос к людям, которые всё это решили лихо так закрыть и запретить. Я, кстати, даже и не против бы этого была. Но где я должна сегодня как бизнесвумен это продвигать? Мне кажется, что есть здоровая конкуренция. Оставьте это. Оставьте это и делайте наше, но лучше. Но, чтобы оно пришло к нам и все просто с удовольствием ринулись туда, а не от того, что другого варианта нет», — заявила Светлана.