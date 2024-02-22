Врезавшийся в мост капитан прогулочного катера выплатил 1 млн пострадавшей петербурженке

Фото: istock / utah778
Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать миллион рублей с капитана катера, который врезался в мост во время прогулки в 2021, из-за чего женщине выбило зубы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на управление приставов по городу.
В сентябре 2021 года капитан, будучи нетрезвым, потерял управление и врезался в мост. В результате столкновения некоторые пассажиры упали за борт, их достали из воды спасатели МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе об опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.
Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей
«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — сообщили в пресс-службе ГУФССП.
Читайте также:
В Луховицах при пожаре из-за перегрузки электросети погибла семья с детьми
Алина Юрчак