Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 3 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Воронежской областью, один — над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно, когда проведут вторую конференцию по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова